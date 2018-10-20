Cengiz'li Roma sahasında mağlup oldu – Fotomaç – 20 Ekim 2018
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    20 Ekim 2018, Cumartesi
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    Cengiz'li sahasında mağlup oldu

    Cengiz'li Roma sahasında mağlup oldu

    İtalya Serie A'nın 9'uncu haftasında milli futbolcu 'in formasını giydiği sahasında 'a 2-0 mağlup oldu.

    'in 71 dakika sahada kaldığı maçta , evinde 'a 2-0 yenildi. 38'inci dakikada Petagna'nın penaltıdan attığı golle konuk ekip 1-0 öne geçti. 56'ncı dakikada SPAL, Kevin Bonafazi'nin golüyle farkı 2'ye çıkarttı. Maçın 75'inci dakikasında ise konuk ekip SPAL'dan Vanja Milinkovic-Savic 2'nci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

    Milli oyuncu Cengiz Ünder, 62'nci dakikada görürken, 71'inci dakikada ise yerini Ante Corci'ye bıraktı.

    Bu sonuçla Roma, ligdeki 3'üncü mağlubiyetini aldı.

    1. 20.10.2018 18:33
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