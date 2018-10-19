İtalya Serie A'nın 9'uncu haftasında ligde şu ana kadar topladığı 16 puan ile 3'üncü sırada yer alan Inter, zor günler geçiren Milan'ı konuk edecek. Pazar günü TSİ 21.30'da başlayacak olan Milano derbisinde topladığı 12 puan ile ligde 10'uncu sırada bulunan kırmızı-siyahlılar, kötü gidişe son vermek istiyor. İlk 8 haftada ligde 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunan Milan'ın, ilk hafta Genoa ile oynayacağı maç ise ertelendi. Inter ise geçtiğimiz 8 karşılaşmada 5 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.



CHELSEA, MANCHESTER UNITED'I AĞIRLIYOR

Premier Lig'in 9'uncu haftasında ligde averajla ikinci sırada yer alan Chelsea, sahasında Manchester United'ı yarın TSİ 14.30'da ağırlayacak. İlk 8 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmeyen Chelsea'nin bu karşılaşmadan puan ya da puanlarla ayrılması üzerine tarihinde üçüncü kez ilk 9 maçını yenilgisiz tamamlamış olacak. İngiliz ekibi, daha önce 2005-06 ve 2014-15 sezonlarında ilk 9 haftada mağlubiyet almamış ve bu iki sezonu da şampiyon tamamlamıştı. Manchester United ise ligin ilk 8 karşılaşmasında topladığı 13 puan ile 8'inci sırada yer alırken, 4 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. United'ın performansı İngiliz futbolseverler tarafından eleştirilirken, teknik direktör Jose Mourinho'nun ise takımdan ayrılacağı iddiaları var. Portekizli teknik adam daha önce eski takımlarına karşı deplasmanda oynadığı son beş resmi maçın dördünü kaybederken, bu yenilgilerin üçünü Stamford Bridge'de Chelsea karşısında aldı.



LA LIGA'DA LİDERLİK YARIŞI KIZIŞTI

Önümüzdeki hafta Nou Camp'ta ezeli rakibi Real Madrid'i ağırlayacak olan Barcelona, El Clasico öncesinde cumartesi günü TSİ 21.45'te Sevilla ile karşılaşacak. La Liga'da 16 puan ile lider olan Sevilla'yı ikinci sırada takip eden Barcelona'nın ise 15 puanı var. Katalan ekibi karşılaşmadan 3 puan ile ayrılarak El Clasico'ya lider olarak çıkmak isterken, Sevilla ise zirveyi kaptırmak istemiyor. İlk 8 haftada Sevilla 5 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alırken, Barcelona'nın ise 4 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 3 beraberliği bulunuyor.



DINAMO MOSKOVA ZORLU VİRAJDA

Rusya Premier Ligi'nin 11'inci haftasında Dinamo Moskova sahasında lider Zenit'i konuk edecek. Ligde geçtiğimiz 10 haftada yalnızca 2 galibiyet alan Moskova ekibinin, dörder de mağlubiyeti ve beraberliği bulunuyor. 14'üncü sırada yer alan Dinamo Moskova, düşme hattından kurtulmak için karşılaşmadan 3 puan almak isterken, 10 karşılaşmadan 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet çıkaran Zenit ise zirveyi bırakmak istemiyor. İki ekibin karşılaşması pazar günü TSİ 14.00'te başlayacak.