İstanbulspor 0-4 Çaykur Rizespor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligde 31. hafta mücadelesinde İstanbulspor ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaştı.

İstanbul'da oynanan mücadeleden Çaykur Rizespor 4-0'lık skorla galip ayrılan taraf oldu.

Mücadelede gol perdesini 4. dakikada Olawoyin açtı.

Ardından 44'de Minchev skoru 2-0'a getirdi.

64. dakikada Minchev bir kez daha sahneye çıktı ve takımının 3. golünü kaydetti.

90. dakikada ise Çaykur Rizespor'dan Akintola takımının 4. golünü attı.

Bu sonucun ardından Rizespor puanını 45'e çıkararak 5. sıraya yükselirken, ligin son sırasındaki İstanbulspor 13 puanda kaldı.