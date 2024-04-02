Haberler İstanbulspor İstanbulspor 0-4 Çaykur Rizespor (MAÇ SONUCU ÖZET)

İstanbulspor 0-4 Çaykur Rizespor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligde 31. hafta maçında İstanbulspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. İstanbul'da oynanan mücadeleden Çaykur Rizespor 4-0'lık skorla galip ayrıldı. İşte detaylar...

İstanbulspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2024 Salı 16:58 Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2024 Salı 19:01
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İstanbulspor 0-4 Çaykur Rizespor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligde 31. hafta mücadelesinde İstanbulspor ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaştı.

İstanbul'da oynanan mücadeleden Çaykur Rizespor 4-0'lık skorla galip ayrılan taraf oldu.

Mücadelede gol perdesini 4. dakikada Olawoyin açtı.

Ardından 44'de Minchev skoru 2-0'a getirdi.

64. dakikada Minchev bir kez daha sahneye çıktı ve takımının 3. golünü kaydetti.

90. dakikada ise Çaykur Rizespor'dan Akintola takımının 4. golünü attı.

Bu sonucun ardından Rizespor puanını 45'e çıkararak 5. sıraya yükselirken, ligin son sırasındaki İstanbulspor 13 puanda kaldı.

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