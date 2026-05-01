CANLI İZLE | Girona-Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta? Kanalı ve 11'leri!

İspanya'da sezonun final virajına girilirken Montilivi, ligin kaderini belirleyecek kritik eşleşmelerden birine ev sahipliği yapıyor. Girona, teknik direktör Míchel yönetiminde geçtiğimiz sezonki görkemli günlerinden uzak bir grafik çizse de, sahasındaki oyun gücüyle hala ligin en çekinilen takımları arasında yer alıyor. Girona için bu maç, sadece 3 puan değil, aynı zamanda sezonun geri kalanını huzurlu bir şekilde tamamlama bileti anlamına geliyor. Konuk ekip RCD Mallorca cephesinde ise savunma disiplini ön planda. Ligin en az gol yiyen takımlarından biri olmasına rağmen skor üretmekte zorlanan ada temsilcisi, Girona deplasmanında katı savunma anlayışını hızlı kontrataklarla birleştirmeyi planlıyor. Her iki takımın da hata payının az olduğu bu 90 dakika, La Liga'da alt sıraların rengini büyük ölçüde netleştirecek. İşte Girona-Mallorca maçının detayları!

Girona-Mallorca MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 34. haftasındaki kritik Girona-Mallorca randevusu 1 Mayıs Cuma günü oynanacak. Karşılaşmanın başlama vuruşu Türkiye saati ile 22.00'de yapılacak.

Girona-Mallorca MAÇI HANGİ KANALDA?

Municipal de Montilivi'de oynanacak Girona-Mallorca maçı S Sport Plus ve TiviBu Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Girona-Mallorca MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Girona: Gazzaniga; Martinez, Reis, Blind, Frances; Martin, Witsel; Tsygankov, Lemar, Ounahi; Echeverri

Mallorca: Roman; Maffeo, Lopez, Valjent, Mojica; Costa, Mascarell, Darder; Morlanes; Muriqi, Virgili