Deportivo Alaves-Mallorca CANLI İZLE | Maç saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya'da sezonun final bölümüne girilirken Deportivo Alaves, Mendizorroza Stadı'nda taraftarının desteğiyle "tamam mı devam mı" maçına çıkıyor. Teknik direktör Quique Sánchez Flores yönetimindeki ekip, son 14 maçtır kalesini gole kapatmakta zorlansa da evinde oynadığı son 10 maçın büyük bölümünde skor üretmeyi başardı. Ziyaretçi ekip Mallorca ise Martin Demichelis önderliğinde sezonun en güvenli dönemlerinden birini yaşıyor. Son olarak Valencia ile 1-1 berabere kalan ve son üç maçında yenilgi yüzü görmeyen Ada ekibi, savunma sertliğiyle biliniyor. İşte Deportivo Alaves-Mallorca maçının detayları!

Deportivo Alaves-Mallorca MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

La Liga'nın 33. haftası kapsamındaki Deportivo Alaves-Mallorca maçı 25 Nisan Cumartesi günü oynanacak. Kritik mücadele, Türkiye Saati ile 15.00'te başlayacak.

Deportivo Alaves-Mallorca MAÇI HANGİ KANALDA?

Puan cetvelini yeniden yazabilecek nitelikteki Deportivo Alaves-Mallorca mücadelesi, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Deportivo Alaves-Mallorca MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Deportivo Alaves: Sivera; Tenaglia, Jonny, Parada; Perez, Blanco, Ibanez, Rebbach; Guridi; Martinez, Boye

Mallorca: Roman; Maffeo, Valjent, Mascarell, Mojica; Darder, Costa, Morlanes; Torre; Muriqi, Virgili