Haberler İspanya La Liga CANLI | Getafe-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

CANLI | Getafe-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

La Liga’da 82 puanla zirvede yer alan Barcelona, 44 puanla 6. basamakta bulunan Getafe’ye konuk oluyor. Real Madrid ile arasındaki 9 puanlık farkı koruyarak şampiyonluk yolunda dev bir adım atmak isteyen Barça, son haftaların formda ekibi Getafe karşısında hata yapmak istemiyor. Ev sahibi Getafe ise Pepe Bordalas yönetiminde Avrupa kupaları potasındaki yerini sağlamlaştırmak için dev rakibine bir kez daha "dur" deme niyetinde. Peki, Getafe - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2026 09:21
CANLI | Getafe-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

La Liga'da sezonun düğümü çözülürken Barcelona, Coliseum deplasmanına oldukça eksik bir kadroyla gidiyor. Hafta içi Celta Vigo maçında sakatlanan genç yıldız Lamine Yamal'ın sezonu kapatması, Katalan devinde moralleri bozsa da Hansi Flick'in ekibi 82 puanla hala şampiyonluğun en büyük favorisi. Ev sahibi ise 44 puanla 6. sırada yer alıyor ve Şampiyonlar Ligi potasını dahi zorlayabilecek bir konumda. Pepe Bordalas'ın disiplinli ve sert savunma anlayışıyla tanınan ekibi, geçtiğimiz hafta Real Sociedad deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönerek büyük sükse yaptı. İşte Getafe-Barcelona maçının detayları!

Getafe-Barcelona MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

La Liga'nın 33. haftası kapsamındaki Getafe-Barcelona maçı 25 Nisan Cumartesi günü oynanacak. Kritik mücadele, Türkiye Saati ile 17.15'te başlayacak.

Getafe-Barcelona MAÇI HANGİ KANALDA?

Puan cetvelini yeniden yazabilecek nitelikteki Getafe-Barcelona mücadelesi, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Getafe-Barcelona MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Getafe: Soria; Abqar, Duarte, Boselli; Femenia, Dakonam, Milla, Arambarri, Iglesias; Vazquez, Satriano

Barcelona: J Garcia; Kounde, Cubarsi, Araujo, Balde; De Jong, Pedri; Bardghji, Gavi, Fermin; Torres

