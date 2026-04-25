Atletico Madrid-Athletic Bilbao CANLI YAYIN | Maç saat kaçta, hangi kanalda?

Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, son haftalarda ligde adeta bir kâbus yaşıyor. Üst üste aldığı 3 yenilgi ve1 beraberlikle zirve yarışından kopan ev sahibi, rotayı Şampiyonlar Ligi yarı finalindeki Arsenal eşleşmesine çevirse de ligdeki dördüncülüğünü riske atmak istemiyor. Konuk ekip Athletic Bilbao ise Ernesto Valverde yönetiminde istikrarsız bir sezonu geride bırakıyor. 41 puanla 9. sırada yer alan ve Avrupa Ligi potasının sadece 3 puan gerisinde bulunan Bask ekibi, bu sezon savunma disipliniyle dikkat çekse de deplasmanlarda sadece 3 galibiyet alabildi. İşte Atletico Madrid-Athletic Bilbao maçının detayları!

Atletico Madrid-Athletic Bilbao MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

La Liga'nın 33. haftası kapsamındaki Atletico Madrid-Athletic Bilbao maçı 25 Nisan Cumartesi günü oynanacak. Kritik mücadele, Türkiye Saati ile 22.00'de başlayacak.

Atletico Madrid-Athletic Bilbao MAÇI HANGİ KANALDA?

Puan cetvelini yeniden yazabilecek nitelikteki Atletico Madrid-Athletic Bilbao mücadelesi, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Atletico Madrid-Athletic Bilbao MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Atletico Madrid: Oblak; Molina, Pubill, Lenglet, Ruggeri; Koke, Llorente; Simeone, Griezmann, Gonzalez; Alvarez

Athletic Bilbao: Simon; Gorosabel, Vivian, Paredes, Berchiche; Ruiz de Galarreta, Rego; I Williams, Sancet, N Williams; Guruzeta