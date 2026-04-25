CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Atletico Madrid-Athletic Bilbao CANLI YAYIN | Maç saat kaçta, hangi kanalda?

La Liga’da 57 puanla 4. sırada yer alan Atletico Madrid, 41 puanla 9. basamakta bulunan Athletic Bilbao’yu konuk ediyor. Ligde son 4 maçından yalnızca 1 puan alarak büyük bir düşüş yaşayan Atletico, sahasındaki güçlü performansıyla bu kötü gidişata son verip Şampiyonlar Ligi potasındaki yerini korumak istiyor. Geçtiğimiz hafta Osasuna’yı yenerek moral bulan Bilbao ise deplasmandaki şanssızlığını kırıp Avrupa potasına yaklaşma peşinde. Peki, Atletico Madrid - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, son haftalarda ligde adeta bir kâbus yaşıyor. Üst üste aldığı 3 yenilgi ve1 beraberlikle zirve yarışından kopan ev sahibi, rotayı Şampiyonlar Ligi yarı finalindeki Arsenal eşleşmesine çevirse de ligdeki dördüncülüğünü riske atmak istemiyor. Konuk ekip Athletic Bilbao ise Ernesto Valverde yönetiminde istikrarsız bir sezonu geride bırakıyor. 41 puanla 9. sırada yer alan ve Avrupa Ligi potasının sadece 3 puan gerisinde bulunan Bask ekibi, bu sezon savunma disipliniyle dikkat çekse de deplasmanlarda sadece 3 galibiyet alabildi. İşte Atletico Madrid-Athletic Bilbao maçının detayları!

Atletico Madrid-Athletic Bilbao MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

La Liga'nın 33. haftası kapsamındaki Atletico Madrid-Athletic Bilbao maçı 25 Nisan Cumartesi günü oynanacak. Kritik mücadele, Türkiye Saati ile 22.00'de başlayacak.

Atletico Madrid-Athletic Bilbao MAÇI HANGİ KANALDA?

Puan cetvelini yeniden yazabilecek nitelikteki Atletico Madrid-Athletic Bilbao mücadelesi, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Atletico Madrid-Athletic Bilbao MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Atletico Madrid: Oblak; Molina, Pubill, Lenglet, Ruggeri; Koke, Llorente; Simeone, Griezmann, Gonzalez; Alvarez

Athletic Bilbao: Simon; Gorosabel, Vivian, Paredes, Berchiche; Ruiz de Galarreta, Rego; I Williams, Sancet, N Williams; Guruzeta

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Oyuncu Müge Bayramoğlu Bebek'te köşeye sıkıştı: Gizemli erkek arkadaşıyla trafiğe takılınca...
Ev sahibi İstanbul! TOKİ 100 bin konut kura çekimi başlıyor: Törene Başkan Erdoğan da katılacak
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
