Haberler İspanya La Liga Real Betis-Real Madrid CANLI İZLE | Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Real Betis-Real Madrid CANLI İZLE | Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

La Liga’da 73 puanla 2. sırada yer alan Real Madrid, 49 puanla 5. basamakta bulunan Real Betis’e konuk oluyor. Lider Barcelona’yı takibini sürdüren Alvaro Arbeloa’nın öğrencileri, zorlu Sevilla deplasmanından 3 puanla dönerek şampiyonluk ateşini canlı tutmak istiyor. Hafta içi Girona’yı devirerek moral bulan Real Betis ise evinde dev rakibini devirip Şampiyonlar Ligi potasına bir adım daha yaklaşma peşinde. Peki, Real Betis - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2026 08:56
Real Betis-Real Madrid CANLI İZLE | Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

La Liga'da heyecan dozunun zirveye çıktığı haftada Real Madrid, şampiyonluk yarışındaki kaderini belirleyecek maçlardan birine çıkıyor. 73 puanla zirve takibini sürdüren konuk takım, ligde yakaladıkları galibiyet serisini Endülüs'te de devam ettirmek istiyor. Ev sahibi Real Betis ise Manuel Pellegrini yönetiminde Avrupa hayallerine sıkı sıkıya tutunmuş durumda. 49 puanla 5. sırada yer alan ve önündeki Atletico Madrid'i takibe devam eden ev sahibi, sahasındaki ateşli taraftar desteğiyle Real Madrid'e geçit vermemek niyetinde. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Madrid'de oynanan mücadele Real Madrid'in 5-1'lik üstünlüğüyle sonuçlanmıştı; Betis bu kez evinde galibiyet hedefliyor. İşte Real Betis-Real Madrid maçının detayları!

Real Betis-Real Madrid MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

La Liga'nın 33. haftasındaki dev Real Betis-Real Madrid randevusu 24 Nisan Cuma günü oynanacak. Kritik mücadele, Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak.

Real Betis-Real Madrid MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Betis-Real Madrid maçı, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Real Betis-Real Madrid MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Real Betis: Valles; Bellerin, Bartra, Natan, Rodriguez; Amrabat, Roca; Antony, Fornals, Ezzalzouli; Hernandez

Real Madrid: Lunin; Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, Carreras; Valverde, Bellingham, Tchouameni, Güler; Vinicius, Mbappe

