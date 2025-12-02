Atletico Madrid'i yenen Barcelona zirve yarışında farkı açtı!

CANLI SKOR ANA SAYFA
La Liga'nın 15. haftasında Barcelona, sahasında Atletico Madrid'i 3-1 yenerek şampiyonluk yarışında ezeli rakibi Real Madrid ile arasındaki puan farkını maç fazlası ile 4'e çıkardı. İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2025 Çarşamba 01:06
İspanya LaLiga'nın 15. haftasında Barcelona ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Camp Nou'da oynanan maçta Barcelona, Atletico Madrid'i geriden gelerek 3-1 yendi.

Madrid ekibini öne geçiren golü, 19. dakikada Alex Baena kaydetti. Gole hızlı reaksiyon gösteren Barcelona, 26. dakikada Raphinha ile eşitliği sağladı. İlk yarısı eşitlikle sona eren mücadelede, 65. dakikada sahneye Dani Olmo çıktı. Mücadelenin skorunu tayin eden gol ise 90+7. dakikada Ferran Torres'ten geldi.

Barcelona'da Robert Lewandowski, 36. dakikada takımı adına penaltı vuruşundan yararlanamadı.

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

Bu sonucun ardından Barcelona, ligdeki galibiyet serisini 4 maça çıkarmış oldu ve maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü. Atletico Madrid'in ise ligdeki 13 maçlık serisi sona erdi. Madrid ekibi, 31 puanla 4. sırada bulunuyor.

