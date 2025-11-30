CANLI SKOR ANA SAYFA
Real Sociedad - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Real Sociedad - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Real Sociedad - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İspanya La Liga’da haftanın merakla beklenen maçında Real Sociedad, sahasında Villarreal’i konuk ediyor. Futbol severler karşılaşmanın yayın bilgilerini, saatini ve şifresiz izleme seçeneklerini araştırmaya devam ediyor.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2025 Pazar 08:04
Real Sociedad - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Real Sociedad-Villarreal maçını canlı takip etmek için tıklayın!

Real Sociedad - Villarreal maçı ne zaman ve nasıl izlenir, yayın kanalı belli oldu mu? La Liga'nın 14. haftasında oynanacak bu zorlu karşılaşma, lig yarışında önemli bir kırılma noktası taşıyor. Real Sociedad, iç sahada oynadığı son maçlarda yüksek tempo ve baskılı bir futbol sergilerken, Villarreal deplasmanlarda kontra ağırlıklı bir oyun sistemiyle mücadele ediyor. Form durumu ve istatistikler karşılaştırıldığında Real Sociedad'ın öne çıktığı görülse de Villarreal'in sürpriz sonuçlar alma potansiyeli dikkat çekiyor. Bu nedenle karşılaşma, hem taktik hem rekabet açısından öne çıkan mücadeleler arasında yer alıyor. Peki, Real Sociedad - Villarreal maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

REAL SOCIEDAD-VILLARREAL MAÇI HANGİ GÜN?

Real Sociedad-Villarreal maçı, 30 Kasım Pazar günü oynanacak.

REAL SOCIEDAD-VILLARREAL MAÇI SAAT KAÇTA?

Real Sociedad-Villarreal maçı, saat 16:00'da başlayacak.

REAL SOCIEDAD-VILLARREAL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Real Sociedad ve Villarreal'in karşı karşıya geleceği İspanya La Liga maçı, San Sebastian'da, Reale Seguros Stadyumu'nda oynanacak.

REAL SOCIEDAD-VILLARREAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Sociedad ile Villarreal arasındaki İspanya La Liga maçı, S Sport Plus kanalında yayınlanacak.

