Haberler İspanya La Liga Girona-Real Madrid maç yayını: Hangi kanalda, nasıl, nereden izlenir?

Girona-Real Madrid maç yayını: Hangi kanalda, nasıl, nereden izlenir?

İspanya La Liga'nın 14. haftasında heyecan, Girona-Real Madrid karşılaşmasıyla devam ediyor. 18. sırada yer alan ve sezon başından bu yana 2 galibiyet alarak 11 puan elde eden Girona, Municipal de Montilivi'de ligin lideri karşısında sürpriz arayacak. Arda Güler'li Real Madrid ise bu sezonda tek mağlubiyetini Atletico Madrid karşısında, 5-2'lik skorla aldı. Son 2 maçından ise beraberlikle ayrılan Xabi Alonso'nun ekibi, yeni bir galibiyet serisinin ilk halkası için sahaya çıkacak. İşte Girona-Real Madrid maçının yayın bilgileri ve muhtemel 11'leri...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2025 Pazar 08:14
Girona-Real Madrid maç yayını: Hangi kanalda, nasıl, nereden izlenir?

Girona-Real Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Girona, La Liga'nın 13. haftasında Real Madrid karşısında puan almak için mücadele edecek. Ligin zirvesinde yer alan rakibine karşı sürpriz arayan ev sahibi ekip, taraftarının önünde küme düşme hattından çıkış arayacak. Ligin lideri Real Madrid ise son 2 haftada Rayo Vallecano ve Elche ile berabere kalarak liderliğini riske attı. 2. sıradaki Barcelona ile aralarında 1 puan fark bulunan Xabi Alonso'nun ekibi, puan kaybetmesi halinde zirveyi kaptırabilir. Girona-Real Madrid maçı yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler için derledik.

Girona-Real Madrid MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Girona-Real Madrid maçı, 30 Kasım Pazar günü, Municipal de Montilivi'de oynanacak. Türkiye Saati İle (TSİ) 23.00'te başlayacak karşılaşma, S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Girona-Real Madrid MUHTEMEL 11'LER

Girona'nın Pazar günü yine çok sayıda eksikle sahaya çıkması bekleniyor. Cristian Portu, David Lopez, Donny van de Beek, Juan Carlos, Alejandro Frances, Daley Blind, Ricard Artero, Thomas Lemar ve Vladyslav Krapyvtsov'un Real Madrid karşısında süre alamayacağı tahmin ediliyor. Real Madrid'de ise Dani Carvajal ve Eder Militao, sakatlık nedeniyle kadroda yer almıyor. Franco Mastantuono, Antonio Rudiger, David Alaba, Thibaut Courtois, Dean Huijsen ise maç saatinde belli olacak. Courtois, Rudiger ve Mastantuono cuma günü antrenmanlara geri döndü ve üçlünün bu hafta sonu kadroya dönebileceği umuluyor. Jude Bellingham, Olympiacos karşısında yaşadığı küçük bir kas problemi nedeniyle yedek kulübesinde başladı ancak İngiliz oyuncunun burada da ilk 11'de yer alması bekleniyor. Mbappe ve Vinicius için de sahanın son üçte birinde yer bulunacak.

Girona: Gazzaniga; Rincon, Martinez, Reis, Moreno; Martin, Witsel; Tsygankov, Ounahi, Gil; Vanat

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Asencio, Tchouameni, Carreras; Arda Güler, Camavinga, Valverde; Bellingham; Mbappe, Vinicius

