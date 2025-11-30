CANLI SKOR ANA SAYFA
Celta Vigo-Espanyol CANLI MAÇ İZLE | Hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Celta Vigo-Espanyol CANLI MAÇ İZLE | Hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Celta Vigo ile Espanyol, La Liga'nın 14. haftasında kozlarını paylaşacak. Ligde 16 puanla 11. sırada bulunan ev sahibi takım, son 4 haftada 3 galibiyet alarak toparlanmanın sinyallerini verdi. Son yenilgisini evinde Barcelona'ya karşı alan Claudio Giraldez'in öğrencileri, 3 puanla taraftarın gönlünü almayı hedefliyor. Espanyol ise 21 puanla 6. sırada ve yükselme şansını riske atmak istemiyor. Peki Celta Vigo-Espanyol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte yayın ve kadro bilgileri...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2025 Pazar 08:14
Celta Vigo-Espanyol CANLI MAÇ İZLE | Hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Celta Vigo-Espanyol maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'nın 14. haftasında Celta Vigo, Estadio de Balaidos'ta Espanyol'u konuk edecek. Bu sezon ilk galibiyetini 10. haftada Osasuna'ya karşı alan ev sahibi ekip, kısa sürede 11. sıraya tırmanarak toparlanma yolunda önemli adımlar attı. Zorlu mücadelede rakibine karşı 3 puan arayacak olan Celta Vigo'ya karşı Espanyol ise 6. sırada yer alıyor. Manolo Gonzalez'in ekibi, Alaves ve Villarreal yenilgilerinin ardından evinde Sevilla'yı 2-1 yenrek moral buldu. İşte Celta Vigo-Espanyol maçı yayın bilgileri...

Celta Vigo-Espanyol MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Celta Vigo-Espanyol maçı, 30 Kasım Pazar günü oynanacak. Estadio de Balaidos'taki mücadele, Türkiye Saati İle 20.30'da start alacak.

Celta Vigo-Espanyol MAÇI HANGİ KANALDA?

Celta Vigo-Espanyol maçı, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Celta Vigo-Espanyol MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Celta Vigo: Radu; Rodriguez, Starfelt, Alonso; Rueda, Beltran, Moriba, Carreira; Aspas, Zaragoza; Duran

Espanyol: Dmitrovic; Romero, Cabrera, Calero, El Hilali; Terrats, Exposito, Gonzalez, Dolan; Milla, Kike

