Athletic Bilbao-Real Oviedo maçı saat kaçta, hangi kanalda? Ath. Bilbao - Real Oviedo maçı CANLI izleme linki!

Ziraat Türkiye Kupası
İspanya La Liga’da 12. hafta heyecanı sürüyor. Haftanın dikkat çeken mücadelelerinden biri olan Athletic Bilbao - Real Oviedo maçı, futbolseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Ligde üst sıraları hedefleyen Athletic Bilbao, sahasında Real Oviedo’yu konuk edecek. Sporseverler, “Athletic Bilbao - Real Oviedo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?” sorularının yanıtlarını araştırıyor.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2025 Pazar 11:00
La Liga'da haftanın en dikkat çeken mücadelelerinden biri futbolseverleri ekrana kilitleyecek. Athletic BilbaoReal Oviedo maçı, 9 Kasım 2025 Pazar günü oynanacak ve büyük bir heyecanla bekleniyor. İspanya La Liga'nın 12. haftasında karşı karşıya gelecek iki ekip, sahaya üç puan parolasıyla çıkacak. Futbol tutkunları, "Athletic Bilbao maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak, canlı izleme linki var mı?" sorularının yanıtlarını araştırıyor. La Liga'da formunu yükseltmek isteyen Athletic Bilbao, seyircisinin desteğiyle galibiyet ararken; Real Oviedo ise deplasmanda puan veya puanlar almak için sahaya çıkacak. Her iki ekip de bu mücadeleden avantajlı ayrılarak sezonun geri kalanına moralli devam etmeyi hedefliyor. Peki, Athletic Bilbao - Real Oviedo maçı saat kaçta, hangi kanalda? Athletic Bilbao-Real Oviedo maçı canlı izleme linki var mı, nasıl izlenir?

ATHLETIC BILBAO - REAL OVIEDO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Athletic Bilbao - Real Oviedo maçı, 09 Kasım 2025 Pazar günü oynanacak. Mücadele saat 16.00'da başlayacak.

ATHLETIC BILBAO-REAL OVIEDO MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, S Sport ile S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ATHLETIC BILBAO-REAL OVIEDO MAÇI CANLI YAYIN BİLGİLERİ

  • Yayıncı Kanallar: S Sport, S Sport Plus
  • Maç Günü: 09 Kasım 2025, Pazar
  • Başlama Saati: 16:00
  • Stadyum: San Mamés, Bilbao

S SPORT PLUS CANLI YAYIN BİLGİLERİ

S Sport Plus, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak yayın yapmaktadır. Futbolseverler, maçı dijital platformlar aracılığıyla kolayca canlı izleyebilir. Athletic Bilbao-Real Oviedo maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

S SPORT YAYIN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

S Sport kanalı, aşağıdaki yayın platformlarından izlenebilmektedir:

  • Kablo TV: 240. kanal
  • Tivibu: 73. kanal
  • Turkcell TV+: 77. kanal
  • Vodafone TV: 11. kanal

Ayrıca Türksat uydusu ve S Sport'un resmi dijital platformları üzerinden de maçı canlı izlemek mümkündür.

ATHLETIC BILBAO - REAL OVIEDO MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İspanya La Liga'nın bu heyecan dolu karşılaşması, Bilbao'daki San Mamés Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmada iki takım da üç puan mücadelesi verecek.

ATHLETIC BILBAO - REAL OVIEDO MAÇINI İZLEMEK İÇİN TIKLA

ASpor CANLI YAYIN

SON DAKİKA
