Elche - Real Sociedad maçı detayları | Ne zaman, hangi kanalda?

Elche - Real Sociedad maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Elche, La Liga'nın 12. haftasında Real Sociedad'ı konuk ediyor. 14 puan ve -1 averajla 9. sırada yer alan ev sahibi ekip, son maçında Barcelona karşısında aldığı 3-1'lik mağlubiyeti taraftarına unutturmak istiyor. Yeni sezonda 3 galibiyet ve 3 mağlubiyetle orta sıralara yerleşen Elche'nin konuğu ise yine 3 galibiyete sahip Real Sociedad olacak. Son 2 maçında Sevilla ve Athletic Bilbao'yu evinde alt eden konuk ekip, 12 puanla yerleştiği 14. sıradan yükselmek için mücadele edecek. Peki Elche - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ELCHE - REAL SOCIEDAD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Elche - Real Sociedad maçı, 7 Kasım Cuma günü, Türkiye saati ile 23.00'te oynananacak. Karşılaşma S Sport Plus ve TiviBu Spor 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

ELCHE - REAL SOCIEDAD MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Elche: Pena; Nunez, Affengruber, Bigas, Pedrosa; Valera, Febas, Aguado, Neto, Mir; Silva

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Zubeldia, Martin, Gomez; Guedes, Mendez, Gorrotxategi, Soler, Barrenetxea; Oyarzabal.