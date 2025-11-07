CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İspanya La Liga Elche - Real Sociedad maçı detayları | Ne zaman, hangi kanalda?

Elche - Real Sociedad maçı detayları | Ne zaman, hangi kanalda?

İspanya La Liga'da 12. hafta maçlarıyla heyecan dorukta! 14 puan ve -1 averajla 9. sırada yer alan Elche, Barcelona yenilgisinin ardından taraftarının önünde moral depolamak istiyor. Konuk ekip ise sezonun ilk 11 maçından 12 puan toplayarak La Liga tablosunda 14. sıraya yerleşti. Tüm kulvarlarda elde ettiği 5 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmek isteyen Real Sociedad, deplasmanda puan kaybetmek istemiyor. Peki Elche - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2025 Cuma 10:29
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Elche - Real Sociedad maçı detayları | Ne zaman, hangi kanalda?

Elche - Real Sociedad maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Elche, La Liga'nın 12. haftasında Real Sociedad'ı konuk ediyor. 14 puan ve -1 averajla 9. sırada yer alan ev sahibi ekip, son maçında Barcelona karşısında aldığı 3-1'lik mağlubiyeti taraftarına unutturmak istiyor. Yeni sezonda 3 galibiyet ve 3 mağlubiyetle orta sıralara yerleşen Elche'nin konuğu ise yine 3 galibiyete sahip Real Sociedad olacak. Son 2 maçında Sevilla ve Athletic Bilbao'yu evinde alt eden konuk ekip, 12 puanla yerleştiği 14. sıradan yükselmek için mücadele edecek. Peki Elche - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ELCHE - REAL SOCIEDAD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Elche - Real Sociedad maçı, 7 Kasım Cuma günü, Türkiye saati ile 23.00'te oynananacak. Karşılaşma S Sport Plus ve TiviBu Spor 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

ELCHE - REAL SOCIEDAD MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Elche: Pena; Nunez, Affengruber, Bigas, Pedrosa; Valera, Febas, Aguado, Neto, Mir; Silva

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Zubeldia, Martin, Gomez; Guedes, Mendez, Gorrotxategi, Soler, Barrenetxea; Oyarzabal.

ASpor CANLI YAYIN

Çekya basını F.Bahçe maçını manşetlere taşıdı!
İdefix-REKLAM
DİĞER
Hababam Sınıfı'nın Çalışkan Ahmet'iydi...Eşi kendinden ünlü çıktı
Futbolda bahis soruşturması: 21 şüpheliden 19'u gözaltına alındı!
Usta yazardan F.Bahçe'nin yıldızlarına eleştiri!
F.Bahçe'den orta saha atağı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bodrum FK - İstanbulspor maçı hangi kanalda? Bodrum FK - İstanbulspor maçı hangi kanalda? 10:14
G.Saray'dan dev prim hamlesi! G.Saray'dan dev prim hamlesi! 10:13
F.Bahçe'den orta saha atağı F.Bahçe'den orta saha atağı 09:58
Sarıyer - Van Spor FK maçı detayları! Sarıyer - Van Spor FK maçı detayları! 09:57
Çekya basını F.Bahçe maçını manşetlere taşıdı! Çekya basını F.Bahçe maçını manşetlere taşıdı! 09:55
Gençlerbirliği - Başakşehir maçı detayları! Gençlerbirliği - Başakşehir maçı detayları! 09:49
Daha Eski
Usta yazardan F.Bahçe'nin yıldızlarına eleştiri! Usta yazardan F.Bahçe'nin yıldızlarına eleştiri! 08:55
Bugün kimin maçı var? Bugün kimin maçı var? 08:19
Bahis operasyonunda 17 hakem için gözaltı kararı! Bahis operasyonunda 17 hakem için gözaltı kararı! 08:15
F.Bahçe Çekya'da berabere kaldı! F.Bahçe Çekya'da berabere kaldı! 01:54
F.Bahçe'den maç sonu flaş paylaşım! F.Bahçe'den maç sonu flaş paylaşım! 01:54
Hakem F.Bahçe'nin penaltısını neden vermedi? Skriniar açıkladı Hakem F.Bahçe'nin penaltısını neden vermedi? Skriniar açıkladı 01:54