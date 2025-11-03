Real Oviedo-Osasuna maçı canlı izle | Real Oviedo-Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Real Oviedo-Osasuna maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'nın 11. haftasında gözler Real Oviedo ile Osasuna arasında oynanacak mücadeleye çevriliyor. Sezona istediği gibi başlayamayan ve alt sıralarda sıkışıp kalan Real Oviedo, taraftarı önünde çıkacağı bu karşılaşmada şeytanın bacağını kırmak istiyor. Mavi-beyazlılar hem moral depolamak hem de puanını 10'a çıkararak kümede kalma yarışında nefes almak amacında. Osasuna, bu zorlu deplasmandan üç puan çıkarıp üst sıralara bir adım daha yaklaşmak hedefinde. Kırmızı-siyahlılar, hata payının son derece düşük olduğu bu hafta, sahadan gülen taraf olarak ayrılarak puanını 13'e yükseltmenin hesaplarını yapıyor. Peki, Real Oviedo-Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

REAL OVIEDO-OSASUNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İspanya La Liga'nın 11. haftasında oynanacak Real Oviedo-Osasuna maçı 3 Kasım Pazartesi günü saat 23.00'te başlayacak. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.