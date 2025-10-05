Sevilla 4-1 Barcelona (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İspanya La Liga'nın 8. haftasında Sevilla ile Barcelona karşı karşıya geldi.
Ramon Sanchez Pizjuan'da oynanan maçtan galip ayrılan taraf, 4-1'lik skorla ev sahibi takım oldu.
Sevilla'ya galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Alexis Sanchez (p), 36. dakikada Romero, 90. dakikada Carmona ve 90+6. dakikada Adams kaydetti. Barcelona'nın tek golüyse 45+7. dakikada Rashford'dan geldi.
Öte yandan Barcelona'da Lewandowski, 76. dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı.
Sevilla bu sonuçla puanını 13'e yükseltirken, bu sezonki ilk yenilgisini alan Barcelona 19 puanda kaldı.