Haberler İspanya La Liga Sevilla 4-1 Barcelona (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Sevilla 4-1 Barcelona (MAÇ SONUCU-ÖZET)

La Liga'nın 8. haftasında Barcelona, deplasmanda Sevilla'ya 4-1 mağlup olarak bu sezonki ilk yenilgisini aldı.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2025 Pazar 19:37
Sevilla 4-1 Barcelona (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İspanya La Liga'nın 8. haftasında Sevilla ile Barcelona karşı karşıya geldi.

Ramon Sanchez Pizjuan'da oynanan maçtan galip ayrılan taraf, 4-1'lik skorla ev sahibi takım oldu.

Sevilla'ya galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Alexis Sanchez (p), 36. dakikada Romero, 90. dakikada Carmona ve 90+6. dakikada Adams kaydetti. Barcelona'nın tek golüyse 45+7. dakikada Rashford'dan geldi.

Öte yandan Barcelona'da Lewandowski, 76. dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı.

Sevilla bu sonuçla puanını 13'e yükseltirken, bu sezonki ilk yenilgisini alan Barcelona 19 puanda kaldı.

