Espanyol-Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (İspanya La Liga)

İspanya La Liga’nın 8. hafta maçında Espanyol ile Real Betis karşı karşıya gelecek. Hazırlıklarını tamamlayan iki takımın mücadelesinde hangi ekibin kazanacağı heyecanla bekleniyor. Özellikle kritik karşılaşma öncesi muhtemel 11'ler merak ediliyor. Futbolseverler ise "Espanyol-Real Betis maçı nasıl izlenir?" sorusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Espanyol-Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2025 Pazar 11:35
İspanya La Liga'da heyecan 8. hafta maçları ile devam ediyor. Espanyol ile Real Betis'in kozlarını paylaşacağı haftada, kazanmak isteyen iki ekibin mücadelesi futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Milli ara öncesi oynanacak son karşılaşmada 3 puan alarak lige devam etmeyi amaçlayan iki takım da hata yapmak istemiyor. Mücadele öncesi, "Espanyol-Real Betis maçı nasıl izlenir?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Peki, Espanyol-Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ESPANYOL-REAL BETIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İspanya La Liga'nın 8. hafta karşılaşmasında oynanacak Espanyol-Real Betis maçı 5 Ekim Pazar günü saat 19.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

