Espanyol-Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (İspanya La Liga)

Espanyol-Real Betis maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'da heyecan 8. hafta maçları ile devam ediyor. Espanyol ile Real Betis'in kozlarını paylaşacağı haftada, kazanmak isteyen iki ekibin mücadelesi futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Milli ara öncesi oynanacak son karşılaşmada 3 puan alarak lige devam etmeyi amaçlayan iki takım da hata yapmak istemiyor. Mücadele öncesi, "Espanyol-Real Betis maçı nasıl izlenir?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Peki, Espanyol-Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ESPANYOL-REAL BETIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İspanya La Liga'nın 8. hafta karşılaşmasında oynanacak Espanyol-Real Betis maçı 5 Ekim Pazar günü saat 19.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.