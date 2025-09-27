CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler İspanya La Liga Atletico Madrid - Real Madrid maçı Arda Güler ilk 11'de başlayacak mı?

Atletico Madrid - Real Madrid maçı Arda Güler ilk 11'de başlayacak mı?

Atletico MadridReal Madrid derbisi, futbolseverlerin büyük heyecanla beklediği karşılaşmaların başında geliyor. 27 Eylül 2025’te oynanacak bu kritik maçta Arda Güler’in ilk 11’de sahaya çıkacak olması, özellikle Türk futbolseverler için büyük bir merak konusu oluyor. Peki, Atletico Madrid - Real Madrid maçı Arda Güler ilk 11'de başlayacak mı? İşte detaylar!

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2025 Cumartesi 15:53



Atletico Madrid - Real Madrid maçı Arda Güler ilk 11'de başlayacak mı?

La Liga'nın en büyük rekabetlerinden biri olan Atletico MadridReal Madrid maçında gözler, Arda Güler'in ilk 11'deki yerinde olacak. Teknik direktör Xabi Alonso'nun stratejisi doğrultusunda sahada olacak Arda, genç yaşına rağmen kritik bir görev üstlenecek. Bu derbi, hem oyuncunun kariyeri hem de Real Madrid'in galibiyet hedefi açısından büyük önem taşıyor. Peki, bu akşam Arda Güler 11'de başlayacak mı? Detaylar haberimizde...

ATLETICO MADRID - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Atletico Madrid - Real Madrid maçı 27 Eylül Cumartesi günü saat 17.15'te başlayacak. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

ATLETICO MADRID REAL MADRID MAÇINDA ARDA GÜLER İLK 11'DE Mİ?

Teknik direktör Xabi Alonso, Bellingham'ın omuz ameliyatı sonrası durumu konusunda temkinli davranıyor. Bu gelişmelerle birlikte, Arda Güler'in 10 numara pozisyonundaki yeri korunabilir ve genç yıldız, derbide kritik rol oynayabilir.

MUHTEMEL 11'LER

Atletico Madrid'in muhtemel ilk 11'i: Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko; Simeone, Koke, Barrios, Gallagher; Alvarez, Sorloth

Real Madrid'in muhtemel ilk 11'i: Courtois; Carvajal, Militao, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouameni; Mastantuono, Güler, Vinicius; Mbappe

