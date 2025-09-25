CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler İspanya La Liga Real Oviedo-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (İspanya La Liga)

İspanya La Liga’nın 6. haftasında Real Oviedo ile Barcelona karşı karşıya gelecek. Hansi Flick yönetiminde Katalan ekibi, bu sezonu da şampiyon olarak tamamlamayı hedefliyor. Hazırlıklarını tamamlayan iki takımın mücadelesinde hangi ekibin kazanacağı heyecanla bekleniyor. Özellikle kritik karşılaşma öncesi muhtemel 11'ler merak ediliyor. Futbolseverler ise "Real Oviedo-Barcelona maçı nasıl izlenir?" sorusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Real Oviedo-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2025 Perşembe 15:13
Real Oviedo-Barcelona maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'da heyecan 6. hafta maçları ile devam ediyor. Real Oviedo ile Barcelona kozlarını paylaşacağı haftada, kazanmak isteyen Katalan ekibinin mücadelesi futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. 3 puan alarak lige devam etmeyi amaçlayan Hansi Flick ve öğrencileri, kritik karşılaşmada hata yapmak istemiyor. Mücadele öncesi, "Real Oviedo-Barcelona maçı nasıl izlenir?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Peki, Real Oviedo-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

REAL OVIEDO-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 6. haftasında oynanacak Real Oviedo-Barcelona maçı 25 Eylül Perşembe günü saat 22.30'da başlayacak. Carlos Tartiere'de oynanacak Real Oviedo-Barcelona maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

REAL OVIEDO-BARCELONA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Real Oviedo: Escandell, Ahijado, Calvo, Carmo, Alhassane, Dendoncker, Sibo, Chaira, Reina, Hassan, Rondon

Barcelona: Garcia, Eric Garcia, Araujo, Christensen, Martin, Casado, Pedri, Raphinha, Olmo, Rashford, Ferran

