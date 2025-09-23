Sevilla 1-2 Villareal (MAÇ SONUCU ÖZET)

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

La Liga'nın 6. haftasında Villarreal, deplasmanda Sevilla'yı 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı.

Karşılaşmanın 17. dakikasında Tani Oluwaseyi'nin golüyle öne geçen Villarreal, ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı. Sevilla, 51. dakikada Djibril Sow'un kaydettiği golle eşitliği sağladı. Ancak konuk ekip, 86. dakikada Manor Solomon'un sahneye çıkmasıyla skoru 2-1'e getirdi ve üç puanı hanesine yazdırdı.

Bu sonuçla Villarreal puanını 13'e yükselterek üst sıralara tırmanışını sürdürdü. Sevilla ise 7 puanda kalarak taraftarını hayal kırıklığına uğrattı.

La Liga'nın 7. haftasında Villarreal, sahasında Athletic Bilbao'yu konuk edecek. Sevilla ise Rayo Vallecano deplasmanında galibiyet arayacak.