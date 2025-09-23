CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İspanya La Liga Sevilla 1-2 Villareal (MAÇ SONUCU ÖZET)

Sevilla 1-2 Villareal (MAÇ SONUCU ÖZET)

La Liga’nın 6. haftasında Villarreal, deplasmanda Sevilla’yı 2-1 mağlup etti.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2025 Çarşamba 00:32
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sevilla 1-2 Villareal (MAÇ SONUCU ÖZET)

La Liga'nın 6. haftasında Villarreal, deplasmanda Sevilla'yı 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı.

Karşılaşmanın 17. dakikasında Tani Oluwaseyi'nin golüyle öne geçen Villarreal, ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı. Sevilla, 51. dakikada Djibril Sow'un kaydettiği golle eşitliği sağladı. Ancak konuk ekip, 86. dakikada Manor Solomon'un sahneye çıkmasıyla skoru 2-1'e getirdi ve üç puanı hanesine yazdırdı.

Bu sonuçla Villarreal puanını 13'e yükselterek üst sıralara tırmanışını sürdürdü. Sevilla ise 7 puanda kalarak taraftarını hayal kırıklığına uğrattı.

La Liga'nın 7. haftasında Villarreal, sahasında Athletic Bilbao'yu konuk edecek. Sevilla ise Rayo Vallecano deplasmanında galibiyet arayacak.

F.Bahçe'nin kamp kadrosu açıklandı!
Galatasaray para bastı! İşte kasaya giren rakam
DİĞER
Real Madrid seriyi sürdürdü! Arda Güler'den yine aynı tarife...
Başkan Erdoğan'dan New York'ta Gazze diplomasisi! Kritik zirvede Trump'la yan yana... Başkan Erdoğan: Toplantı çok verimliydi
6. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
F.Bahçe'de yıldız isme Ada'dan kanca!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Arda asist yaptı Real Madrid farklı kazandı! Arda asist yaptı Real Madrid farklı kazandı! 00:27
Mourinho'lu Benfica 1 puana razı oldu! Mourinho'lu Benfica 1 puana razı oldu! 00:14
Milan farklı turladı Milan farklı turladı 00:04
Liverpool sürprize izin vermedi! Liverpool sürprize izin vermedi! 23:57
Chelsea Lig Kupası'nda tur atladı! Chelsea Lig Kupası'nda tur atladı! 23:47
Barcelona’dan Gavi açıklaması! Barcelona’dan Gavi açıklaması! 23:01
Daha Eski
Ecemnur Öztürk Beşiktaş'ta! Ecemnur Öztürk Beşiktaş'ta! 22:34
Trabzonspor'da F. Karagümrük mesaisi Trabzonspor'da F. Karagümrük mesaisi 22:32
İbrahim Üzülmez Iğdır'da galibiyetle başladı! İbrahim Üzülmez Iğdır'da galibiyetle başladı! 22:14
Çorum FK evinde 2 puan bıraktı! Çorum FK evinde 2 puan bıraktı! 22:01
7 kulüp PFDK'ye sevk edildi 7 kulüp PFDK'ye sevk edildi 21:42
F.Bahçe Zagreb'e geldi F.Bahçe Zagreb'e geldi 20:57