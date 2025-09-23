Levante-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler ilk 11'de mi? (İspanya La Liga)

Levante-Real Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'da heyecan 6. hafta maçları ile devam ediyor. Levante ile Real Madrid kozlarını paylaşacağı haftada, kazanmak isteyen iki ekibin mücadelesi futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Bu sezonu şampiyon olarak tamamlamayı hedefleyen eflatun-beyazlı ekibi, Xabi Alonso önderliğinde kiritk karşılaşmada hata yapmak istemiyor. Mücadele öncesi, "Levante-Real Madrid maçı nasıl izlenir?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Peki, Levante-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

LEVANTE-REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 6. haftasında oynanacak Levante-Real Madrid maçı 23 Eylül Salı günü saat 22.30'da başlayacak.

LEVANTE-REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

Ciudad de Valencia'da oynanacak Levante-Real Madrid maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Xabi Alonso ile farklı bir kimliğe kavuşan Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk 11'de yer almaya devam ediyor. Levante maçında da ilk 11'de başlaması beklenen Arda Güler'in nasıl performans göstereceği futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. İspanyol devi ile La Liga'da 5 maçta da süre bulan 20 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asist kaydetti.

LEVANTE-REAL MADRID MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Levante: Ryan, Toljan, Elgezabal, Moreno, De La Fuente, Sanchez, Martinez, Rey, Alvarez, Romero, Eyong

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Asencio, Huijsen, Garcia, Valverde, Camavinga, Arda Güler, Diaz, Rodrygo, Mbappe