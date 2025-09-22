Barcelona-Getafe maçında "Özgür Filistin" eylemi!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

La Liga'nın 5. haftasında oynanan Barcelona-Getafe maçında yaşanan bir olay gündeme damga vurdu. "Bugün Filistin için koşuyorum. Filistin'e özgürlük" diyen bir taraftar, elindeki Filistin bayrağı ile sahaya atladı.

Taraftar, güvenlik görevlileri tarafından sahadan çıkartılırken tribünlerden destek aldı.

İŞTE O ANLAR