Ziraat Türkiye Kupası
Barcelona-Getafe maçında "Özgür Filistin" eylemi!

Barcelona-Getafe maçında "Özgür Filistin" eylemi!

La Liga'nın 5. haftasında oynanan Barcelona-Getafe maçında Filistin bayrağı ile sahaya giren taraftar, yaşanan soykırıma dikkat çekti. İşte o anlar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2025 Pazartesi 11:24
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Barcelona-Getafe maçında "Özgür Filistin" eylemi!

La Liga'nın 5. haftasında oynanan Barcelona-Getafe maçında yaşanan bir olay gündeme damga vurdu. "Bugün Filistin için koşuyorum. Filistin'e özgürlük" diyen bir taraftar, elindeki Filistin bayrağı ile sahaya atladı.

Taraftar, güvenlik görevlileri tarafından sahadan çıkartılırken tribünlerden destek aldı.

İŞTE O ANLAR

