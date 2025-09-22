Barcelona-Getafe maçında "Özgür Filistin" eylemi!

La Liga'nın 5. haftasında oynanan Barcelona-Getafe maçında yaşanan bir olay gündeme damga vurdu. "Bugün Filistin için koşuyorum. Filistin'e özgürlük" diyen bir taraftar, elindeki Filistin bayrağı ile sahaya atladı.
Taraftar, güvenlik görevlileri tarafından sahadan çıkartılırken tribünlerden destek aldı.
İŞTE O ANLAR
🏟️ Barcelona-Getafe maçında bir taraftar, 🇵🇸 Filistin bayrağıyla sahaya girdi: 💬 "Bugün Filistin için koşuyorum. Filistin'e özgürlük" pic.twitter.com/LwYmZbIbOw— AA SPOR (@aa_spor) September 22, 2025