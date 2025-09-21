Mallorca-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (İspanya La Liga)

Mallorca-Atletico Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'da heyecan 5. hafta maçları ile devam ediyor. Mallorca ile Atletico Madrid kozlarını paylaşacağı haftada, kazanmak isteyen iki ekibin mücadelesi futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. 3 puan alarak lige devam etmeyi amaçlayan iki takım da kiritk karşılaşmada hata yapmak istemiyor. Mücadele öncesi, "Mallorca-Atletico Madrid maçı nasıl izlenir?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Peki, Mallorca-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

MALLORCA-ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 5. haftasında oynanacak Mallorca-Atletico Madrid maçı 21 Eylül Pazar günü saat 17.15'te başlayacak. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MALLORCA-ATLETICO MADRID MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Mallorca: Roman, Maffeo, Valjent, Raillo, Mojica, Torre, Samu, Morlanes, Darder, Joseph, Vedat Muriqi

Atletico Madrid: Oblak, Llorente, Le Normand, Hancko, Ruggeri, Simeone, Koke, Barrios, Gonzalez, Griezmann, Alvarez