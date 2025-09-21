CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Mallorca-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (İspanya La Liga)

Mallorca-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (İspanya La Liga)

İspanya La Liga’nın 5. haftasında Mallorca ile Atletico Madrid karşı karşıya gelecek. Hazırlıklarını tamamlayan iki takımın mücadelesinde hangi ekibin kazanacağı heyecanla bekleniyor. Özellikle kritik karşılaşma öncesi muhtemel 11'ler merak ediliyor. Futbolseverler ise "Mallorca-Atletico Madrid maçı nasıl izlenir?" sorusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Mallorca-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2025 Pazar 10:14
Mallorca-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (İspanya La Liga)

Mallorca-Atletico Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'da heyecan 5. hafta maçları ile devam ediyor. Mallorca ile Atletico Madrid kozlarını paylaşacağı haftada, kazanmak isteyen iki ekibin mücadelesi futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. 3 puan alarak lige devam etmeyi amaçlayan iki takım da kiritk karşılaşmada hata yapmak istemiyor. Mücadele öncesi, "Mallorca-Atletico Madrid maçı nasıl izlenir?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Peki, Mallorca-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

MALLORCA-ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 5. haftasında oynanacak Mallorca-Atletico Madrid maçı 21 Eylül Pazar günü saat 17.15'te başlayacak. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MALLORCA-ATLETICO MADRID MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Mallorca: Roman, Maffeo, Valjent, Raillo, Mojica, Torre, Samu, Morlanes, Darder, Joseph, Vedat Muriqi

Atletico Madrid: Oblak, Llorente, Le Normand, Hancko, Ruggeri, Simeone, Koke, Barrios, Gonzalez, Griezmann, Alvarez

