Haberler İspanya La Liga Barcelona-Getafe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (İspanya La Liga)

İspanya La Liga’nın 5. haftasında Barcelona ile Getafe karşı karşıya gelecek. Hazırlıklarını tamamlayan iki takımın mücadelesinde hangi ekibin kazanacağı heyecanla bekleniyor. Özellikle Hansi Flick yönetiminde lige ve Avrupa'ya damga vuran Katalan ekibinin ilk 11'i merak ediliyor. Futbolseverler ise "Barcelona-Getafe maçı nasıl izlenir?" sorusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Barcelona-Getafe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2025 Pazar 10:35
Barcelona-Getafe maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'da heyecan 5. hafta maçları ile devam ediyor. Barcelona ile Getafe kozlarını paylaşacağı haftada, kazanmak isteyen iki ekibin mücadelesi futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Bu sezonu da şampiyon olarak tamamlamayı hedefleyen Katalan ekibi, Hansi Flick önderliğinde kiritk karşılaşmada hata yapmak istemiyor. Mücadele öncesi, "Barcelona-Getafe maçı nasıl izlenir?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Peki, Barcelona-Getafe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BARCELONA-GETAFE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 5. haftasında oynanacak Barcelona-Getafe maçı 21 Eylül Pazar günü saat 22.00'de başlayacak. Johan Cruyff Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BARCELONA-GETAFE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Barcelona: Garcia, Kounde, Eric Garcia, Christensen, Martin, Pedri, Casado, Rashford, Olmo, Raphinha, Ferran

Getafe: Soria, Kiko, Djene, Duarte, Abqar, Rico, Milla, Martin, Arambarri, Liso, Mayoral

