Girona-Levante maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (İspanya La Liga)

İspanya La Liga'da heyecan Girona Levante maçı ile devam ediyor. Taraftarlar, Girona Levante maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularının yanıtını araştırıyor. Ligde kritik öneme sahip olan bu karşılaşma, iki takımın da hedefleri açısından büyük önem taşıyor. Karşılaşmanın sonucu, La Liga'daki puan durumunu doğrudan etkileyecek. Peki, Girona-Levante maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

Girona-Levante maçını takip etmek için tıklayınız.

GIRONA-LEVANTE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Girona Levante maçı, 20 Eylül Cumartesi günü saat 15.00'te oynanacak. Karşılaşmaya Estadio Municipal de Montilivi Stadyumu ev sahipliği yapacak.

GIRONA-LEVANTE MAÇI HANGİ KANALDA?

Girona Levante maçı, Türkiye'de S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. La Liga heyecanını yakından takip eden sporseverler, Girona Levante maçını ekran başında büyük bir ilgiyle izleyebilecek. Girona-Levante maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

GIRONA LEVANTE MAÇINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN