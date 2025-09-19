CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İspanya La Liga Real Betis-Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Real Betis-Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Real Betis-Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İspanya La Liga’da Avrupa kupaları için yarışan iki güçlü takım karşı karşıya geliyor. Real Betis ile Real Sociedad arasında oynanacak bu kritik mücadele futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2025 Cuma 12:34
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Real Betis-Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Real Betis-Real Sociedad maçı ne zaman? İspanya La Liga'nın en zorlu mücadelelerinden biri olan Real Betis-Real Sociedad maçı, ligin kaderini etkileyecek karşılaşmalardan biri olarak öne çıkıyor. Peki, bu zorlu maç hangi gün, saat kaçta başlayacak ve Türkiye'den hangi kanaldan canlı izlenebilecek? İşte Real Betis-Real Sociedad maçı detayları…

Real Betis-Real Sociedad maçını izlemek için tıklayınız.

REAL BETIS-REAL SOCIEDAD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Mücadele, 19 Eylül 2025 Cuma günü oynanacak. Karşılaşma, Sevilla'daki Estadio La Cartuja Stadyumu'nda gerçekleşecek. İspanya'nın en önemli statlarından biri olan La Cartuja, birçok uluslararası organizasyona da ev sahipliği yapmıştı.

REAL BETIS-REAL SOCIEDAD MAÇI HANGİ KANALDA?

Resmi yayıncı bilgisi henüz açıklanmadı. Ancak La Liga yayın hakları Türkiye'de S Sport ve S Sport Plus platformlarında bulunduğu için karşılaşmanın bu kanallar üzerinden yayınlanması bekleniyor. Real Betis Sevilla-Real Sociedad San Sebastian maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

REAL BETIS-REAL SOCIEDAD MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Aziz Yıldırım resmen açıkladı! Seçimlerde...
G.Saray 4 yıl sonra ilk defa...
DİĞER
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın planını hazırladı! Orta saha için kararını verdi...
Başkan Erdoğan TEKNOFEST 2025'e katılacak: "Tüm vatandaşlarımı TEKNOFEST'i ziyaret etmeye davet ediyorum"
Sergen Yalçın ile Abraham arasında kritik görüşme!
F.Bahçe 2 isme yapılan teklifi reddetti!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Türkiye - Hollanda voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye - Hollanda voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? 13:04
Sergen Yalçın ile Abraham arasında kritik görüşme! Sergen Yalçın ile Abraham arasında kritik görüşme! 12:57
Dört büyüklerden Gaziler Günü paylaşımı Dört büyüklerden Gaziler Günü paylaşımı 12:53
Real Betis-Real Sociedad maçı saat kaçta, hangi kanalda? La Liga Real Betis-Real Sociedad maçı nasıl izlenir? Real Betis-Real Sociedad maçı saat kaçta, hangi kanalda? La Liga Real Betis-Real Sociedad maçı nasıl izlenir? 12:34
İşte Göztepe-Beşiktaş maçının VAR'ı! İşte Göztepe-Beşiktaş maçının VAR'ı! 12:13
Olympique Lyon-Angers maçı ne zaman, saat kaçta? Olympique Lyon-Angers maçı ne zaman, saat kaçta? 11:41
Daha Eski
Göztepe'den 4 imza! Göztepe'den 4 imza! 11:29
Başkan Perçin: 2 futbolcu haindi Başkan Perçin: 2 futbolcu haindi 11:27
Mourinho'nun Benfica mesaisi başladı Mourinho'nun Benfica mesaisi başladı 11:26
Efeler tarih yazmak istiyor! Efeler tarih yazmak istiyor! 11:21
Fırtına, Gaziantep FK'ya kaybetmiyor! Fırtına, Gaziantep FK'ya kaybetmiyor! 11:18
Aziz Yıldırım resmen açıkladı! Seçimlerde... Aziz Yıldırım resmen açıkladı! Seçimlerde... 11:12