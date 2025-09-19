Real Betis-Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Real Betis-Real Sociedad maçı ne zaman? İspanya La Liga'nın en zorlu mücadelelerinden biri olan Real Betis-Real Sociedad maçı, ligin kaderini etkileyecek karşılaşmalardan biri olarak öne çıkıyor. Peki, bu zorlu maç hangi gün, saat kaçta başlayacak ve Türkiye'den hangi kanaldan canlı izlenebilecek? İşte Real Betis-Real Sociedad maçı detayları…

Real Betis-Real Sociedad maçını izlemek için tıklayınız.

REAL BETIS-REAL SOCIEDAD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Mücadele, 19 Eylül 2025 Cuma günü oynanacak. Karşılaşma, Sevilla'daki Estadio La Cartuja Stadyumu'nda gerçekleşecek. İspanya'nın en önemli statlarından biri olan La Cartuja, birçok uluslararası organizasyona da ev sahipliği yapmıştı.

REAL BETIS-REAL SOCIEDAD MAÇI HANGİ KANALDA?

Resmi yayıncı bilgisi henüz açıklanmadı. Ancak La Liga yayın hakları Türkiye'de S Sport ve S Sport Plus platformlarında bulunduğu için karşılaşmanın bu kanallar üzerinden yayınlanması bekleniyor. Real Betis Sevilla-Real Sociedad San Sebastian maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

REAL BETIS-REAL SOCIEDAD MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ