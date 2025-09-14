CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Barcelona-Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | La Liga

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2025 Pazar 11:39
Barcelona-Valencia maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'nın 4. haftası, futbolseverlere nefes kesen bir mücadele sunuyor. Barcelona sahasında Valencia'yı ağırlayacak. Hansi Flick yönetiminde yeni sezona 2 galibiyet ve 1 beraberlikle başlayan Katalan ekibi, Lamine Yamal önderliğinde bu sezona da damga vurmak istiyor. Karşılaşmanın en çok merak edilen konularından biri ise Barcelona-Valencia maçı muhtemel 11'leri oldu. Peki, Barcelona-Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BARCELONA-VALENCIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İspanya La Liga'nın 4. haftasında oynanacak Barcelona-Valencia maçı 14 Eylül Pazar günü saat 22.00'de başlayacak. Johan Cruyff Stadyumu'nda oynanacak Barcelona-Valencia maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BARCELONA-VALENCIAMAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Barcelona: Garcia, Kounde, Eric Garcia, Cubarsi, Martin, Pedri, Casado, Rashford, Olmo, Bardghji, Ferran

Valencia: Agirrezabala, Rioja, Foulquier, Diakhaby, Tarrega, Gaya, Ramazani, Guerra, Santamaria, Lopez, Danjuma

