Real Sociedad-Real Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'nın 4. haftası, futbolseverlere nefes kesen bir mücadele sunuyor. Real Sociedad, sahasında dev rakibi Real Madrid'i ağırlayacak. Xabi Alonso yönetiminde sezona fırtına gibi giren Madrid ekibi, çıktığı 3 maçtan da galibiyetle ayrılarak 9 puan topladı. Karşılaşmanın en çok merak edilen konularından biri ise milli yıldız Arda Güler'in forma giyip giymeyeceği oldu. Peki, Real Sociedad-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler ilk 11'de mi?

REAL SOCIEDAD-REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İspanya La Liga'nın 4. haftasında oynanacak Real Sociedad-Real Madrid maçı 13 Eylül Cumartesi günü saat 17.15'te başlayacak. Anoeta Stadyumu'nda oynanacak Real Sociedad-Real Madrid maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

REAL SOCIEDAD-REAL MADRID MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Real Sociedad: Remiro, Aramburu, Zubeldia, Caleta-Car, Munoz, Marin, Gorrotxategi, Gomez, Barrenetxea, Kubo, Oyarzabal

Real Madrid: Courtois, Trent, Militao, Huijsen, Carreras, Valverde, Tchouameni, Diaz, Arda Güler, Vinicius, Mbappe