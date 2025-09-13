CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İspanya La Liga Atletico Madrid-Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | La Liga

Atletico Madrid-Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | La Liga

İspanya La Liga'nın 4. haftasında Atletico Madrid ile Villarreal karşı karşıya gelecek. Diego Simeone yönetiminde yeni sezonda oynadığı 3 maçta 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Madrid ekibi, zorlu deplasmanda kötü gidişe son vermek istiyor. Heyecan dolu karşılaşmada hata yapmak istemeyen Atletico Madrid'de muhtemel 11 merak ediliyor. Futbolseverler ise "Atletico Madrid-Villarreal maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Atletico Madrid-Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2025 Cumartesi 13:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Atletico Madrid-Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | La Liga

Atletico Madrid-Villarreal maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'nın 4. haftası, futbolseverlere nefes kesen bir mücadele sunuyor. Atletico Madrid sahasında Villarreal'i ağırlayacak. Diego Simeone yönetiminde yeni sezona istediği gibi giremeyen Madrid ekibi, çıktığı 3 maçı da kazanamadı. Karşılaşmanın en çok merak edilen konularından biri ise Atletico Madrid-Villarreal maçı muhtemel 11'leri oldu. Peki, Atletico Madrid-Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler ilk 11'de mi?

ATLETICO MADRID-VILLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İspanya La Liga'nın 4. haftasında oynanacak Atletico Madrid-Villarreal maçı 13 Eylül Cumartesi günü saat 22.00'de başlayacak. Metropolitano Stadyumu'nda oynanacak Atletico Madrid-Villarreal maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ATLETICO MADRID-VILLARREA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Atletico Madrid: Oblak, Llorente, Le Normand, Lenglet, Ruggeri, Gallagher, Cardoso, Koke, Barrios, Sörloth, Griezmann

Villarreal: Junior, Mourino, Foyth, Veiga, Cardona, Buchanan, Partey, Comesana, Moleiro, Mikautadze, Perez

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'de 8 numara transferi Ocak ayına kaldı!
Asensio ile ilgili flaş iddia! "Morata gibi olabilir"
DİĞER
Mutluluğa “evet” dedi! Oyuncu Sevda Erginci ile Efe Saydut evlendi
Başkan Erdoğan'a Togg'un yeni modeli hediye edildi! 3 farklı donanım 2 yeni renk | T10F'nin özellikleri neler?
Yusuf Demir'den yönetimi kızdıran hareket!
Kerem hedefini belirledi! Trabzonspor maçında...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Real Sociedad-Real Madrid maçı ne zaman? Real Sociedad-Real Madrid maçı ne zaman? 12:50
F.Bahçe-Trabzonspor derbisinin saati değişti! F.Bahçe-Trabzonspor derbisinin saati değişti! 12:34
Asensio ile ilgili flaş iddia! "Morata gibi olabilir" Asensio ile ilgili flaş iddia! "Morata gibi olabilir" 12:29
Süper Lig'in "en pahalısı" Osimhen Süper Lig'in "en pahalısı" Osimhen 12:17
Günün VAR hakemleri açıklandı! Günün VAR hakemleri açıklandı! 12:08
Brentford-Chelsea maçı detayları! Brentford-Chelsea maçı detayları! 12:00
Daha Eski
West Ham United-Tottenham maçı detayları! West Ham United-Tottenham maçı detayları! 11:52
Metin Oktay kabri başında anıldı Metin Oktay kabri başında anıldı 11:52
Newcastle United-Wolverhampton maçı detayları! Newcastle United-Wolverhampton maçı detayları! 11:42
Fırtına Tekke ile ilk peşinde Fırtına Tekke ile ilk peşinde 11:37
Everton-Aston Villa maçı detayları! Everton-Aston Villa maçı detayları! 11:36
Bournemouth-Brighton maçı detayları! Bournemouth-Brighton maçı detayları! 11:30