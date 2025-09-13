Atletico Madrid-Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | La Liga

Atletico Madrid-Villarreal maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'nın 4. haftası, futbolseverlere nefes kesen bir mücadele sunuyor. Atletico Madrid sahasında Villarreal'i ağırlayacak. Diego Simeone yönetiminde yeni sezona istediği gibi giremeyen Madrid ekibi, çıktığı 3 maçı da kazanamadı. Karşılaşmanın en çok merak edilen konularından biri ise Atletico Madrid-Villarreal maçı muhtemel 11'leri oldu. Peki, Atletico Madrid-Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler ilk 11'de mi?

ATLETICO MADRID-VILLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İspanya La Liga'nın 4. haftasında oynanacak Atletico Madrid-Villarreal maçı 13 Eylül Cumartesi günü saat 22.00'de başlayacak. Metropolitano Stadyumu'nda oynanacak Atletico Madrid-Villarreal maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ATLETICO MADRID-VILLARREA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Atletico Madrid: Oblak, Llorente, Le Normand, Lenglet, Ruggeri, Gallagher, Cardoso, Koke, Barrios, Sörloth, Griezmann

Villarreal: Junior, Mourino, Foyth, Veiga, Cardona, Buchanan, Partey, Comesana, Moleiro, Mikautadze, Perez