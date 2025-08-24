Real Sociedad-Espanyol maçı canlı izle | Real Sociedad-Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Real Sociedad-Espanyol maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

La Liga'da 2. haftanın öne çıkan mücadelelerinden biri Real Sociedad ile Espanyol arasında oynanacak. İlk haftayı geride bırakan iki ekip de sezona daha güçlü bir başlangıç yapabilmek adına sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Hem ev sahibi Real Sociedad hem de konuk ekip Espanyol, alınacak 3 puanla ligde moral bulmak ve üst sıralara doğru çıkışa geçmek istiyor. Peki, Real Sociedad-Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

REAL SOCIEDAD-ESPANYOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İspanya La Liga'nın 2. haftasında oynanacak Real Sociedad-Espanyol maçı 24 Ağustos Pazar günü saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.