Real Betis - Deportivo Alaves maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İspanya La Liga

Real Betis - Deportivo Alaves maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İspanya La Liga

İspanya La Liga 2025-2026 sezonu büyük heyecanla devam ediyor. 2. hafta maçında Real Betis ile Deportivo Alaves kozlarını paylaşacak. Ligde başarı hedefleyen iki takım da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki, Real Betis - Deportivo Alaves maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2025 Cuma 11:46
Real Betis - Deportivo Alaves maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İspanya La Liga

Real Betis - Deportivo Alaves maçını canlı takip etmek için tıklayın...

La Liga'da 2025-2026 sezonu heyecanı başladı. Sezonun 2. hafta maçında Real Betis, evinde Deportivo Alaves'i ağırlayacak. Olimpico La Cartuja'da oynanacak karşılaşmada hakem Ortiz Arias düdük çalacak. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Real Betis - Deportivo Alaves maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Real Betis - Deportivo Alaves MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Real Betis - Deportivo Alaves maçı 15 Ağustos Cuma günü saat 22.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

