Real Betis - Deportivo Alaves maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İspanya La Liga

La Liga'da 2025-2026 sezonu heyecanı başladı. Sezonun 2. hafta maçında Real Betis, evinde Deportivo Alaves'i ağırlayacak. Olimpico La Cartuja'da oynanacak karşılaşmada hakem Ortiz Arias düdük çalacak. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Real Betis - Deportivo Alaves maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Real Betis - Deportivo Alaves MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Real Betis - Deportivo Alaves maçı 15 Ağustos Cuma günü saat 22.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.