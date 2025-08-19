CANLI SKOR ANA SAYFA
Real Madrid 1-0 Osasuna (MAÇ SONUCU ÖZET)

Real Madrid 1-0 Osasuna (MAÇ SONUCU ÖZET)

La Liga’nın 1. haftasında Real Madrid, Santiago Bernabéu’da Osasuna’yı 1-0 mağlup etti. İşte maçın detayları...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2025 Çarşamba 00:00
La Liga'nın 1. haftasında Real Madrid, Santiago Bernabéu'da Osasuna'yı konuk etti. Zorlu mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazanarak sezona 3 puanla giriş yaptı.

Karşılaşmanın tek golü 51. dakikada Kylian Mbappé'nin penaltıdan kaydettiği golle geldi. Milli futbolcumuz Arda Güler ise mücadelede 89 dakika sahada kalarak takımına katkı sağladı.

Bu sonuçla birlikte Real Madrid lige galibiyetle başlarken Osasuna ilk haftayı puansız kapattı. Ligin ikinci haftasında Real Madrid, Oviedo deplasmanına çıkacak. Osasuna ise sahasında Valencia'yı ağırlayacak.

