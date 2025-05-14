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Haberler İspanya La Liga Deportivo Alaves-Valencia maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Deportivo Alaves-Valencia maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ederken Deportivo Alaves ile Valencia 36. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu karşılaşmada ilk 11 merak ediliyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki Deportivo Alaves-Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2025 Çarşamba 15:51
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Deportivo Alaves-Valencia maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Deportivo Alaves-Valencia maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da 36. haftada Deportivo Alaves ile Valencia mücadele edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Deportivo Alaves-Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DEPORTIVO ALAVES-VALENCIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Deportivo Alaves-Valencia maçı 14 Mayıs Çarşamba günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşma EXXEN, S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

DEPORTIVO ALAVES-VALENCIA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Deportivo Alaves: Sivera, Tenaglia, Mourino, Garces, Sanchez, Blanco, Guevara, Vicente, Guridi, Alena, Garcia

Valencia: Mamardashvili, Mosquera, Diakhaby, Tarrega, Gaya, Rioja, Barrenechea, Pepelu, Lopez, Mir, Duro

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