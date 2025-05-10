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Haberler İspanya La Liga Mallorca-Real Valladolid maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Mallorca-Real Valladolid maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ederken Mallorca ile Real Valladolid 35. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu karşılaşmada ilk 11 merak ediliyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki Mallorca-Real Valladolid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2025 Cumartesi 14:32
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Mallorca-Real Valladolid maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Mallorca-Real Valladolid maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da 35. haftada Mallorca ile Real Valladolid mücadele edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Mallorca-Real Valladolid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MALLORCA-REAL VALLADOLID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Mallorca-Real Valladolid maçı 10 Mayıs Cumartesi günü saat 19.30'da oynanacak. Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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