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Haberler İspanya La Liga Real Madrid-Celta Vigo maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Real Madrid-Celta Vigo maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ederken Real Madrid ile Celta Vigo 34. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu karşılaşmada Arda Güler'in ilk 11'de oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki Real Madrid-Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2025 Pazar 12:54 Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2025 Pazar 12:54
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Real Madrid-Celta Vigo maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Real Madrid-Celta Vigo maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da 34. haftada Real Madrid ile Celta Vigo mücadele edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Madrid-Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL MADRID-CELTA VIGO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Madrid-Celta Vigo maçı 4 Mayıs Pazar günü saat 15.00'te oynanacak. Karşılaşma Exxen, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

La Liga'da şampiyonluğa oynayan Real Madrid'de gözler Arda Güler'in Celta Vigo maçında oynayıp oynamayacağına çevrildi. Carlo Ancelotti yönetiminde mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkacak eflatun-beyazlılarda, A Milli futbolcunun ilk 11'de başlayacağı tahmin ediliyor. Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen Real Madrid-Celta Vigo maçında Arda Güler'in nasıl performans gösteceği merak ediliyor.

REAL MADRID-CELTA VIGO MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid: Courtois, Vazquez, Tchouameni, Asencio, Garcia, Valverde, Arda Güler, Ceballos, Bellingham, Vinicius, Mbappe

Celta Vigo: Guaita, Carreira, Rodriguez, Lago, Alonso, Mingueza, Duran, Beltran, Moriba, Swedberg, Iglesias

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