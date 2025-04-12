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Haberler İspanya La Liga Real Sociedad - Mallorca maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Real Sociedad - Mallorca maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ederken Real Sociedad ile Mallorca 31. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki Real Sociedad - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2025 Cumartesi 13:24
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Real Sociedad - Mallorca maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Real Sociedad - Mallorca maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da 31. haftada Real Sociedad ile Mallorca mücadele edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Sociedad - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL SOCIEDAD - MALLORCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Sociedad - Mallorca maçı 12 Nisan Cumartesi günü saat 15.00'te oynanacak. Karşılaşma EXXEN, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

REAL SOCIEDAD - MALLORCA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Martin, Elustondo, Lopez; Gomez, Sucic, Zubimendi, Marin, Barrenetxea; Oyarzabal

Mallorca: Greif; Maffeo, D Lopez, Raillo, Copete, Lato; Morlanes, S Costa, Darder; D Rodriguez, Prats

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