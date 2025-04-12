Getafe - Las Palmas maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Getafe - Las Palmas maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da 31. haftada Getafe ile Las Palmas mücadele edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Getafe - Las Palmas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GETAFE - LAS PALMAS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Getafe - Las Palmas maçı 12 Nisan Cumartesi günü saat 17.15'te oynanacak. Karşılaşma EXXEN, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

GETAFE - LAS PALMAS MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Getafe: Soria; Iglesias, Duarte, Alderete, Rico; Arambarri, Milla; Terrats, Uche, Bernat; Juanmi

Las Palmas: Horkas; Rozada, Herzog, McKenna, Marmol; Sandro, Essugo, Munoz, Moleiro; McBurnie, F Silva

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