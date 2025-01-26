Athletic Bilbao - Leganes maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Athletic Bilbao - Leganes maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da 21. haftada Athletic Bilbao ile Leganes mücadele edecek. Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi 7. hafta maçında Beşiktaş'a 4-1 kaybeden ev sahibi takım, taraftarı önünde yaralarını sarmak istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Athletic Bilbao - Leganes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ATHLETIC BILBAO - LEGANES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Athletic Bilbao - Leganes maçı 26 Ocak Pazar günü saat 22.30'da oynanacak. Karşılaşma EXXEN, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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