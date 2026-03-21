CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş'ta flaş Al-Musrati gelişmesi! Sezon başında kiralık gönderilmişti...

Beşiktaş'ta transferle alakalı sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlıların sezon başında kiralık olarak gönderdiği Al-Musrati’nin İtalya serüveni beklentilerin uzağında geçti. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2026 Cumartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2026 Cumartesi 10:22
Beşiktaş, sezon başında Al-Musrati'yi İtalyan ekiplerinden Hellas Verona'ya kiralamıştı. Libyalı oyuncu, İtalya'da bir türlü kendisinden beklenen performansı sergileyemedi.

Serie A'da çıktığı 15 maçta yalnızca 1 asist yapabilen Musrati, İtalya Kupası'nda ise sadece bir karşılaşmada forma şansı buldu. Hellas Verona formasıyla toplamda 849 dakika sahada kalan tecrübeli orta saha, beklentilerin uzağında kaldı.

Bu performansın ardından İtalyan temsilcisi, oyuncunun sözleşmesinde yer alan 7 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı. Böylece Musrati'nin sezon sonunda yeniden Beşiktaş kadrosuna katılması kesinleşti.

Siyah-beyazlı kulüple 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Libyalı futbolcunun geleceği ise şimdiden merak konusu oldu.

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Brighton - Liverpool maçı bilgileri Brighton - Liverpool maçı bilgileri 10:20
Forvette kim oynayacak? Barış Alper mi, Icardi mi? Forvette kim oynayacak? Barış Alper mi, Icardi mi? 09:53
Ümraniyespor-Siltaş Yapı Pendikspor maçı bilgileri Ümraniyespor-Siltaş Yapı Pendikspor maçı bilgileri 09:51
Osimhen'den dikkat çeken G.Saray sözleri! Osimhen'den dikkat çeken G.Saray sözleri! 09:37
Domenico Tedesco için flaş iddia! Domenico Tedesco için flaş iddia! 09:19
Aslan'dan transfer operasyonu! Anlaşma duyuruldu Aslan'dan transfer operasyonu! Anlaşma duyuruldu 09:13
Daha Eski
Keçiörengücü - Adana Demirspor maçı bilgileri Keçiörengücü - Adana Demirspor maçı bilgileri 09:08
Manisa FK-Özbelsan Sivasspor maçı bilgileri Manisa FK-Özbelsan Sivasspor maçı bilgileri 08:56
Boluspor - Bandırmaspor maçı bilgileri Boluspor - Bandırmaspor maçı bilgileri 07:52
Serik Belediyespor-Sakaryaspor maçı bilgileri Serik Belediyespor-Sakaryaspor maçı bilgileri 07:39
ManU'ya Bournemouth engeli! ManU'ya Bournemouth engeli! 01:07
ManU'ya Bournemouth engeli! ManU'ya Bournemouth engeli! 01:02