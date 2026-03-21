Beşiktaş'ta flaş Al-Musrati gelişmesi! Sezon başında kiralık gönderilmişti...

Beşiktaş, sezon başında Al-Musrati'yi İtalyan ekiplerinden Hellas Verona'ya kiralamıştı. Libyalı oyuncu, İtalya'da bir türlü kendisinden beklenen performansı sergileyemedi.

Serie A'da çıktığı 15 maçta yalnızca 1 asist yapabilen Musrati, İtalya Kupası'nda ise sadece bir karşılaşmada forma şansı buldu. Hellas Verona formasıyla toplamda 849 dakika sahada kalan tecrübeli orta saha, beklentilerin uzağında kaldı.

Bu performansın ardından İtalyan temsilcisi, oyuncunun sözleşmesinde yer alan 7 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı. Böylece Musrati'nin sezon sonunda yeniden Beşiktaş kadrosuna katılması kesinleşti.

Siyah-beyazlı kulüple 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Libyalı futbolcunun geleceği ise şimdiden merak konusu oldu.