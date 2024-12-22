Real Madrid - Sevilla maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Arda Güler ilk 11'de olacak mı? | İspanya La Liga

Real Madrid - Sevilla maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan başladı. Real Madrid ile Sevilla 19. haftada mücadele edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Madrid - Sevilla ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL MADRİD - SEVİLLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Madrid - Sevilla maçı 22 Aralık Pazar günü saat 18.15'te oynanacak. Karşılaşma Exxen, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Arda Güler'in, Sevilla karşısında ilk 11'de şans bulması beklenmiyor. Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti tarafından şans verilmesi durumunda genç futbolcunun oyuna sonradan dahil olacağı tahmin ediliyor.

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