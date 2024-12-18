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Haberler İspanya La Liga Villarreal - Rayo Vallecano maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Villarreal - Rayo Vallecano maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ederken Villarreal ile Rayo Vallecano 12. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Villarreal - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2024 Çarşamba 09:50 Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2024 Çarşamba 10:00
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Villarreal - Rayo Vallecano maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Villarreal - Rayo Vallecano maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan başladı. Villarreal ile Rayo Vallecano 12. haftada mücadele edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Villarreal - Rayo Vallecano ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Villarreal - Rayo Vallecano MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Villarreal - Rayo Vallecano maçı 18 Aralık Çarşamba günü saat 23.30'da oynanacak. Karşılaşma Exxen, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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