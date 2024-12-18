Villarreal - Rayo Vallecano maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Villarreal - Rayo Vallecano maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan başladı. Villarreal ile Rayo Vallecano 12. haftada mücadele edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Villarreal - Rayo Vallecano ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Villarreal - Rayo Vallecano MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Villarreal - Rayo Vallecano maçı 18 Aralık Çarşamba günü saat 23.30'da oynanacak. Karşılaşma Exxen, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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