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Haberler İspanya La Liga

Villarreal - Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ederken Villarreal ile Barcelona 6. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Villarreal - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2024 Cumartesi 11:10 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2024 Cumartesi 11:20
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Villarreal - Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Villarreal - Barcelona maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan başladı. Villarreal ile Barcelona 6. haftada mücadele edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Villarreal - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Villarreal - Barcelona MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Villarreal - Barcelona maçı 22 Eylül Pazar günü saat 19.30'da S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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