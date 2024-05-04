Real Madrid - Cadiz maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Real Madrid - Cadiz maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Real Madrid ile Cadiz karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Madrid - Cadiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL MADRID - CADIZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Madrid - Cadiz maçı 4 Mayıs Cumartesi günü saat 17:15'te S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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