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Real Madrid 1 - 0 Sevilla (MAÇ SONUCU - ÖZET) | İspanya La Liga

Real Madrid, İspanya La Liga'nın 26. haftasında konuk ettiği Sevilla'yı Luka Modric'in golüyle 1-0 mağlup etti.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2024 Pazartesi 01:00
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Real Madrid 1 - 0 Sevilla (MAÇ SONUCU - ÖZET) | İspanya La Liga

İspanya La Liga'nın 26. haftasında Real Madrid ile Sevilla karşı karşıya geldi.

Santiago Bernabeu'daki mücadeleyi 1-0 ev sahibi takım kazandı.

Madrid temsilcisine galibiyeti getiren golü 82. dakikada Luka Modric attı.

Teknik direktör Carlo Ancelotti, bu gol öncesinde milli futbolcumuz Arda Güler'i sahaya sürmeyi planlarken, Hırvat yıldızın golünün ardından değişiklikten vazgeçti. Arda, kalan bölümde de forma şansı bulamadı.

La Liga'da lider durumda bulunan eflatun-beyazlılar, bu galibiyetle puanını 65 yaptı.

4 maç sonra kaybeden Sevilla ise 24 puan kaldı.

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