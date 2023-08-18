Valencia - Las Palmas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Valencia - Las Palmas maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 2. haftada Valencia ile Las Palmas kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Valencia - Las Palmas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VALENCIA - LAS PALMAS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Valencia - Las Palmas maçı 18 Ağustos Cuma günü saat 22.30'da S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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VALENCIA - LAS PALMAS MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Valencia

Mamardashvili; Correia, Paulista, Ozkacar, Gaya; Foulquier, Diakhaby, Pepelu, Guerra; Almeida, Duro

Las Palmas

Valles; Lemos, Coco, A Suarez, Singraven; Viera, Munoz, K Rodriguez, Loiodice, Ramirez; Cardona