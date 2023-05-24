Haberler İspanya La Liga Real Betis - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Real Betis - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

La Liga'nın 36. haftasında Real Betis ile Getafe karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Betis - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2023 Çarşamba 12:30 Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2023 Çarşamba 12:30
Real Betis - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Real Betis - Getafe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 36. haftada Real Betis ile Getafe kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Betis - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL BETIS - GETAFE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Betis - Getafe maçı 24 Mayıs Çarşamba günü saat 23:00'te S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

SAĞLIKLI KİLO VERMENİN 5 PÜF NOKTASI👌🏼|İZLE

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberi: İşte Jorge Jesus'un pişmanlık yaşadığı isim! Keşke gitmeseydi...
Müge Anlı son dakikayı canlı yayında duyurdu 5 cinayeti sorguda itiraf etti! Türkiye'nin kanını donduran olay Sevgi Demirci ve 2 çocuğu...
F.Bahçe'den flaş hoca hamlesi! Jesus'un yerine geliyor
Fenerbahçe'den yeni sezona çifte bomba transfer!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Valencia'ya seyircisiz oynama cezası!
Espanyol - Atletico Madrid maçı saat kaçta?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
İkinci turda başka yerde oy kullanılır mı 2023?
2. turda nerede oy kullanacağım?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe-Sivasspor maçının VAR'ı belli oldu! F.Bahçe-Sivasspor maçının VAR'ı belli oldu! 12:17
Gelmek istediğini açıklamıştı! İşte F.Bahçe'nin yeni yıldızı Gelmek istediğini açıklamıştı! İşte F.Bahçe'nin yeni yıldızı 12:15
F.Bahçe - Sivasspor maçı saat kaçta? F.Bahçe - Sivasspor maçı saat kaçta? 12:06
F.Bahçe'nin eski futbolcusu Ergun Öztuna hayatını kaybetti! F.Bahçe'nin eski futbolcusu Ergun Öztuna hayatını kaybetti! 12:01
Sakaryaspor - Eyüpspor maçı saat kaçta? Sakaryaspor - Eyüpspor maçı saat kaçta? 11:57
Bodrumspor - Göztepe maçı saat kaçta? Bodrumspor - Göztepe maçı saat kaçta? 11:53
Daha Eski
Transferde dev kapışma! F.Bahçe ve G.Saray... Transferde dev kapışma! F.Bahçe ve G.Saray... 11:40
Livakovic transferinde sürpriz gelişme! Livakovic transferinde sürpriz gelişme! 11:14
Şenol Güneş açıkladı! İşte Beşiktaş'ın başarısının sırrı Şenol Güneş açıkladı! İşte Beşiktaş'ın başarısının sırrı 10:46
Espanyol - Atletico Madrid maçı saat kaçta? Espanyol - Atletico Madrid maçı saat kaçta? 10:38
Real Betis - Getafe maçı saat kaçta? Real Betis - Getafe maçı saat kaçta? 10:36
Real Madrid - Rayo Vallecano maçı saat kaçta? Real Madrid - Rayo Vallecano maçı saat kaçta? 10:31