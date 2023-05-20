Girona - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Girona - Villarreal maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 35. haftada Girona ile Villarreal ozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Girona - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GIRONA - VILLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Girona - Villarreal maçı 19 Mayıs Cumartesi günü saat 15.00'te S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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GIRONA - VILLARREAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Girona

Gazzaniga; Martinez, Bueno, Juanpe, Hernandez; Couto, Tsygankov, Lopez, Martin, Riquelme; Stuani

Villarreal

Reina; Foyth, Mandi, Cuenca, Pedraza; Baena, Capoue, Lo Celso; Chukwueze, Pino, Jackson