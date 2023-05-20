Almeria - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Almeria - Mallorca maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 35. haftada Almeria ile Mallorca ozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Almeria - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALMERIA - MALLORCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Almeria - Mallorca maçı 19 Mayıs Cumartesi günü saat 19.30'da S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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ALMERIA - MALLORCA MAÇI HANGİ KANALDA?

Almeria

Martinez; Pozo, Ely, Babic, Centelles; Melero, De la Hoz, Robertone; Baptistao, Suarez, Embarba

Mallorca

Rajkovic; Maffeo, Valjent, Baba, Copete, Costa; Morlanes, Ruiz de Galarreta; Ndiaye, Muriqi, Kang-in

