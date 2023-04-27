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Valencia 2-1 Real Valladolid (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İspanya La Liga'da 31. haftasında Valencia evinde Real Valladolid'i konuk etti. Valencia geriye düştüğü karşılaşmada rakibini 2-1 mağlup etti.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2023 Perşembe 23:09
Valencia 2-1 Real Valladolid (MAÇ SONUCU - ÖZET)

LaLiga 31. hafta maçında Valencia, sahasında Real Valladolid ile karşılaştı.

Estadio de Mestalla'da oynanan maçı Valencia 2-1 kazandı. Konuk ekip Valladolid, Cyle Larin'in golüyle 6. dakikada 1-0 öne geçti. Valencia 60. dakikada Mouctar Diakhaby'nin golüyle eşitliği yakaladı. Maçın son anlarında Valencia'da 90+3. dakikada Javi Guerra sahneye çıktı ve takımını 2-1 öne geçirdi. Karşılaşmada başka gol çıkmadı ev sahibi ekip maçı 2-1 kazandı.

Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Larin, Valladolid forması ile 12 maçta 6 gol ve 2 asist yapma başarısı gösterdi.

Alınan bu sonucun ardından Valencia puanını 33 yaptı. Valladolid ise 35 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Valencia, Cadiz deplasmanına gidecek. Real Valladolid ise Elche'yi ağırlayacak.

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