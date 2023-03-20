Enes Ünal golleriyle La Liga'yı sallıyor! Lewandowski...

La Liga ekiplerinden Getafe'de kariyerini sürdüren golcü oyuncu Enes Ünal, son dönemde sergilediği performansla dikkat çekiyor. Bu sezon İspanyol ekibiyle ligde 26 müsabakaya çıkan milli futbolcu, bu maçlarda rakip filelere 13 gol gönderdi. 25 yaşındaki oyuncu, bu gollerin 6'sını ise son 4 karşılaşmada kaydetti.



GETAFE'NİN EN SKORER OYUNCUSU

La Liga'da son olarak Sevilla ağlarını sarsan Enes, takımının bu sezon hem en çok gol atan, hem de en fazla asist yapan ismi olmayı başardı. Milli futbolcu, ligde oynadığı 26 maçta 13 gol ve 3 asistlik performans sergilerken, Kral Kupası'nda da çıktığı 3 karşılaşmada 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Getafe'de Enes'in ardından en skorer isim ise 7 golle Borja Mayoral oldu.



YILDIZ İSİMLERİ GERİDE BIRAKTI

Enes Ünal, ligde 13 gole ulaşırken, gol krallığı yarışında da iddiasını sürdürdü. Milli oyuncu, ligde 15 gol kaydeden Barcelona'nın Polonyalı yıldız futbolcusu Robert Lewandowski'nin ardından gol krallığı yarışında ikinci sırada yer alıyor. Enes, krallık yarışında Karim Benzema, Alvaro Morata ve Antoine Griezmann gibi yıldız isimleri ise geride bıraktı.

